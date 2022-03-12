Путин привел Макрону и Шольцу факты грубейшего нарушения украинскими силовиками норм международного гумправа

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обратил внимание канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона на множество фактов грубого нарушения украинскими силовиками норм международного гумправа. Об этом сообщили в Кремле.

«Были приведены многочисленные факты грубейшего нарушения украинскими силовиками норм международного гуманитарного права: внесудебные расправы над несогласными, взятие в заложники и использование мирных жителей в качестве живого щита, размещение тяжелых вооружений в жилых кварталах, возле больниц, школ, детских садов и тому подобного», - говорится в сообщении.

Было отмечено, что боевики нацбатальонов препятствуют операциям по спасению мирных жителей. Также в Кремле добавили, что национаилисты запугивают население, когда люди предпринимают попытки эвакуации.

«Владимир Путин настоятельно призвал Эммануэля Макрона и Олафа Шольца повлиять на киевские власти с тем, чтобы такие преступные действия были прекращены», - сообщили в Кремле.

Ранее начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что боевики территориальной обороны в Харькове взорвали корпус физико-технического института.