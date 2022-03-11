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В МО РФ заявили, что националисты под угрозой убийства изымают продукты у мирных жителей в Сумах

17:51 11.03.2022
Националисты проводят рейды по частным домам, рассказал глава НЦУО Михаил Мизинцев.
© Видео: МО РФ © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Националисты проводят рейды в частных домах в Сумах, под угрозой убийства насильно изымают продукты, горюче-смазочные материалы, технику и автомобили у мирных жителей. Об этом на брифинге сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Сумах националисты проводят рейды по частным домовладениям, в ходе которых под угрозой физической расправы и убийства, насильно изымают у людей продовольствие, горюче-смазочные материалы, технику, а также личные автомобили», - сказал он.

Мизинцев также рассказал об очередной провокации националистов в Харькове. По его словам, боевики батальонов теробороны взорвали один из корпусов физико-технического института на улице Академической, под завалами могут находиться до 50 сотрудников учреждения.

Мизинцев также рассказал об очередной провокации националистов в Харькове. По его словам, боевики батальонов теробороны взорвали один из корпусов физико-технического института на улице Академической, под завалами могут находиться до 50 сотрудников учреждения.

В подвал школы искусств на улице Есенина, заявил глава НЦУО, боевики скрывают тела мирных граждан, убитых при проведении карательной операции в отношении лиц, не поддерживающих киевский режим.

Ранее Мизинцев рассказал, что Киев разрешил националистам использовать оружие против тех, кто предпринимает попытки эвакуироваться на территорию России. Кроме того, националисты угрожают родственниками тех, кто эвакуировался с украинской территории. Угрозы расправы звучат и в адрес людей, пытающихся получить гуманитарную помощь.

Материал подготовили: Анна Касаткина, Николай Баранов

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