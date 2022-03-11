МО РФ: боевики в школе искусств в Харькове прячут тела мирных граждан, убитых карателями

Боевики в школе искусств в Харькове прячут тела мирных граждан, убитых карателями. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В подвале школы искусств по улице Есенина боевиками скрываются тела мирных граждан, убитых при проведении карательной операции в отношении лиц, не поддержавших преступный киевский режим», - сказал он.

Ранее Мизинцев заявили, что МО РФ обработано уже 2 541 367 обращений от украинцев и иностранцев с просьбами о спасении их жизни и эвакуации. Жители страны заявляют об ужасах и зверствах со стороны боевиков нацбатальонов. Однако, в Минобороны РФ заявили, что не будет передавать Киеву эти обращения из опасений, что данные окажутся у националистов, которые захотят расправы.

Напомним, что утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения народных республик Донбасса. Для этого, по словам российского лидера, необходимо провести демилитаризацию и денацификацию Украины.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.