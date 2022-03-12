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Экономист описал последствия отказа США поставлять наличные доллары в РФ

Анна Касаткина
15:30 12.03.2022
Соответствующий запрет от Соединенных Штатов повлияет на обычных граждан России, отметил эксперт.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Karolina Grabowska, Pexels
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Отказ США поставлять долларовые банкноты мало повлияет на международные расчеты в сложившейся ситуации, однако ударит по гражданам страны. Об этом «Звезде» рассказал доктор экономических наук, главный научный сотрудник института экономика РАН Андрей Колганов.

«Ситуация складывается достаточно противоречивая, потому что для нас заблокированы безналичные расчеты через систему SWIFT с иностранными контрагентами, соответственно, частично этот запрет можно обходить при помощи наличных долларов, но объемы внешней торговли таковы, что там наличными долларами не справиться», - пояснил он.

В то же время соответствующий запрет от Соединенных Штатов повлияет на обычных граждан.

«Очень многие боятся того, что у них не будет возможности пользоваться расчетами в безналичных долларах и, соответственно, нужно обзаводиться наличными. Поэтому произошла массовая волна снятия наличных со счетов наших граждан, наличных долларов, а запрет на поставку наличных долларов приводит к нехватке наличной долларовой массы», - отметил он.

По словам Колганова, в будущем такая ситуация может привести к постепенному вытеснению доллара как основной валюты для международных расчетов.

«Я думаю, что в более долгосрочном периоде будет постепенно сокращаться использование доллара в международных расчетах, и Россия, как, впрочем, и целый ряд других стран, в том числе и Китай, будут стремиться все чаще прибегать к двусторонним валютным расчетам, используя национальные валюты», - объяснил эксперт.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому продажа или иные поставки в Россию долларов из Соединенных Штатов запрещаются. При этом находящимся в РФ американцам разрешено использовать долларовые банкноты, в том числе ввозить и вывозить их.

Это ограничение, введенное 11 марта, стало очередным в масштабном списке западных санкций против России в связи с ее спецоперацией на Украине.

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