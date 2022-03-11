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Сталь и энергетика: в ЕС анонсировали четвертый пакет санкций против России

Вадим Синицын
23:00 11.03.2022
Ожидается, что новые санкции коснутся импорта ключевых товаров сектора стали из России.
Сталь и энергетика: в ЕС анонсировали четвертый пакет санкций против России
© Фото: Guillaume Périgois, Unsplash
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новый, четвертый по счету пакет санкций против Российской Федерации. Его целью, по словам главы ЕК, является экономическая изоляция страны.

«Единство позволило нам принять три пакета санкций против России, которые оказали немедленное, мощное влияние. Мы примем четвертый пакет санкций», - цитирует РИА Новости выступление фон дер Ляйен по итогам неформального саммита стран Евросоюза во Франции.

Ожидается, что новые санкции коснутся импорта ключевых товаров сектора стали из России. Кроме того, ЕС откажет РФ в статусе наибольшего благоприятствования на рынках Евросоюза. Запреты коснутся товаров класса «люкс», криптовалют и инвестиций в энергетический сектор РФ.

Свое мнение о санкциях против РФ ранее озвучил генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, санкционная политика в отношении России будет иметь последствия для всего мира и дорого ему обойдется, в том числе тем странам, которые эти санкции вводили.

Накануне Владимир Путин заявил, что экономика страны адаптируется к санкциям, введенным Западом против России, что в итоге приведет к ее независимости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что в настоящий момент в стране фактически отсутствуют условия для дефолта.

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