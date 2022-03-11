США запрещают поставки в Россию долларовых банкнот

Продажа или иные поставки в Россию долларов из Соединенных Штатов запрещаются. Соответствующий указ подписал президент США Джо Байден.

Как говорится в указе, в адрес правительства РФ и любого находящегося в России лица запрещается экспортировать, реэкспортировать, продавать или поставлять напрямую или опосредованно из США, а также от физических или юридических лиц Соединенных Штатов долларовые банкноты.

Ранее Банк России ввел временный порядок операций с наличной валютой. С 9 марта по 9 сентября можно снять только до 10 тысяч долларов в наличной валюте. При этом покупать доллары и евро за безналичный расчет можно в любом объеме.

РФ с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию по защите жителей Донбасса, демилитаризации и денацификации страны. В связи с этим против РФ введен ряд жестких санкций со стороны иностранных государств.