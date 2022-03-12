Минфин разрешил американцам в РФ ввоз и вывоз долларовых банкнот

Американцы, находящиеся на территории России, могут использовать долларовые банкноты, в том числе ввозить и вывозить их. Об этом говорится в генеральной лицензии американского минфина.

Ранее американский лидер Джо Байден подписал указ, который запрещает, в частности, экспорт, продажу или поставку из США «или лицом Соединенных Штатов, где бы оно ни находилось, банкнот, деноминированных в долларах США, Правительству РФ или любому лицу, находящемуся в Российской Федерации».

Однако исключение из указа распространяется на физлиц, являющихся гражданами США, находящихся в Российской Федерации». Они смогут ввозить и вывозить из РФ долларовые банкноты и использовать их «для личного содержания».

Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию по защите жителей Донбасса, демилитаризации и денацификации страны. В связи с этим против РФ введен ряд жестких санкций со стороны иностранных государств.

Ранее Байден подписал указа о запрете импорта морепродуктов, рыбы, алмазов и спиртных напитков из России. Как утверждает Байден, эта мера стала следующим шагом в запрете импорта продукции, и на этот раз она коснулась «хрестоматийных» сфер российской экономики.