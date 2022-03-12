Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Минфин разрешил американцам в РФ ввоз и вывоз долларовых банкнот

Виктория Ивашечкина
03:56 12.03.2022
Ранее Джо Байден подписал указ, запрещающий продажу или иные поставки в Россию долларов из Соединенных Штатов.
Минфин разрешил американцам в РФ ввоз и вывоз долларовых банкнот
© Фото: Pixabay
Читайте нас на:

Американцы, находящиеся на территории России, могут использовать долларовые банкноты, в том числе ввозить и вывозить их. Об этом говорится в генеральной лицензии американского минфина.

Ранее американский лидер Джо Байден подписал указ, который запрещает, в частности, экспорт, продажу или поставку из США «или лицом Соединенных Штатов, где бы оно ни находилось, банкнот, деноминированных в долларах США, Правительству РФ или любому лицу, находящемуся в Российской Федерации». 

Однако исключение из указа распространяется на физлиц, являющихся гражданами США, находящихся в Российской Федерации». Они смогут ввозить и вывозить из РФ долларовые банкноты и использовать их «для личного содержания».

Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию по защите жителей Донбасса, демилитаризации и денацификации страны. В связи с этим против РФ введен ряд жестких санкций со стороны иностранных государств.

Ранее Байден подписал указа о запрете импорта морепродуктов, рыбы, алмазов и спиртных напитков из России. Как утверждает Байден, эта мера стала следующим шагом в запрете импорта продукции, и на этот раз она коснулась «хрестоматийных» сфер российской экономики.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:45 В стране и мире
Байден сообщил об отправке 12 тысяч военных к границам РФ
23:48 В стране и мире
ЦБ уточнил порядок выдачи средств, полученных из иностранных банков и электронных кошельков
22:40 В стране и мире
Неожиданный поворот: в Meta заявили, что Facebook и Instagram «не потерпят русофобии»
22:20 В стране и мире
YouTube заблокировал канал «Звезды»
20:44 Армия
Видео
Минобороны РФ опубликовало видео с ПЗРК и другим оружием, брошенным националистами
Популярное
Видео
МО РФ: боевики в школе искусств в Харькове прячут тела мирных граждан, убитых карателями
Видео
Корреспондент «Звезды» показал уничтоженную украинскую военную колонну в Херсонской области
Видео
За время спецоперации ВС РФ вывели из строя 3346 объектов военной инфраструктуры Украины
Раскрыта дата блокировки Instagram в России
Путин в беседе с президентом Финляндии рассказал о ходе переговоров с Украиной
Видео
МО РФ показало, как украинские националисты блокируют выход мирных жителей из Чернигова
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.