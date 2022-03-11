В круглосуточном режиме: как оказывается помощь украинским беженцам

Каждый день через пропускной пункт Нехотеевка переходят сотни украинцев. Для беженцев там развернули мобильный пункт МЧС, где оказывают медицинскую помощь, кормят и помогают с тем, что делать дальше. Хотя людей могло быть и больше, если бы украинские военные давали им спокойно доехать до пункта пропуска.

В ее миграционной карте, как и в тысячах других - теперь есть пометка: гуманитарная помощь. Российские таможенники оформляют документы украинским беженцам круглосуточно. Всех мирных жителей, которые хотят перебраться в Россию оформляют без задержек. Все слаженно и четко. Семья Ларисы Максимович приняла решение перебираться в Белгородскую область только вчера. Всю жизнь пришлось уместить в несколько сумок.

«Нас довезли до Журавлевки, а с Журавлевки русские военные привезли сюда. Стреляют, в доме невозможно находиться, сердце останавливается, голова болит. Магазины все закрыты», - пожаловалась жительница поселка Русские Тишки Лариса Максимович.

От села Русские Тишки, откуда бежала семья, до границы с Россией полчаса езды. Тем, кому удалось уехать из Украины, жили именно в близлежащих с Россией населенных пунктах. Но миллионы человек остаются в заложниках у боевиков националистических батальонов. Подготовленные под массовую эвакуацию населения гуманитарные коридоры остаются пустыми.

Те, кто смог убежать от националистических батальонов на территорию России, назад возвращаться не хотят. В приграничном пункте Нехотеевка собралась очередь из легковых автомобилей с белыми лентами. Они приехали с миром. На машинах надписи крупными буквами: «Дети».

«Слава Богу доехали без происшествий, все хорошо. Сегодня повезло, близкие у нас там находятся, в Белгороде. Трое детей. Мы по подвалам сидели, интересовались хлеб, где что купить, покушать и в подвал быстро», - поделился житель Харькова Дмитрий Тимофеев.

По пешеходному переходу пропускного пункта Нехотеевка ежедневно с территории Украины переходят сотни человек. В основном это женщины с детьми и пожилые люди. У многих в Белгородской области родственники, друзья, близкие, которые готовы их принять, но если помощь оказать некому, то таким людям помогают в пунктах временного размещения. Недалеко от границы мобильный палаточный пункт организовало МЧС.

«Он вместимостью на 100 человек. Но у нас есть резервы чтобы емкость увеличить до 300 человек. В течение суток емкость этого мобильного пункта может быть увеличена в два раза», - сказал начальник главного управления МЧС России по Белгородской области Сергей Потапов.

Отапливаемые палатки со спальными местами, столовой, психологами и медиками работают круглосуточно. Здесь примут всех, кому необходима помощь. Как утверждали украинские власти, желающих выехать по гуманитарным коридорам на территорию России - нет. Но число обращений от мирных граждан с просьбой эвакуации в Россию только растет.

Материал подготовили: Дария Сенникова и Олег Давыденко