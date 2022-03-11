«Для них ничего не представляет ценность»: житель Мариуполя рассказал о действиях националистов

Украинские национальные батальоны прикрываются мирными гражданами, как живым щитом. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал беженец из Мариуполя Виталий.

«Они находятся во всех жилых районах. Прикрываются только мирным населением, мирными людьми, детьми. Для них ничего не представляет ценности. Стараются держаться рядом с населением, чтобы им прикрыться», - сообщил он.

Также, по словам мужчины, националисты используют следующую тактику: вызывают на себя огонь, после чего уезжают. Но из-за этого, подчеркнул Виталий, снова приходится страдать мирным гражданам.

«Причем они вызывают огонь на себя, а потом уезжают, и мирное население потом страдает. В основном, все они стоят в городах... Они даже внедряются в бомбоубежища, которые в подъездах. Например, во втором и третьем подъезде сидят мирные жители, а в четвертом могут они сидеть... У них есть живой щит. В любой момент, когда их захватят, они могут взять детей и уйти просто, прикрыться живым щитом», - поделился воспоминаниями очевидец.

Ранее другой житель Мариуполя в беседе со «Звездой» рассказал, что видел на территории городского родильного дома украинские военизированные формирования, в арсенале которых имелась, в том числе, техника, произведенная в США.