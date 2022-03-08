В ООН заявили, что беженцы с Украины могут эвакуироваться в любом направлении

Мирные жители Украины должны иметь возможность покидать зону боевых действий в любом направлении. Об этом на брифинге заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя информацию о том, что Вооруженные силы Украины блокируют выход людей в сторону России.

«Наша позиция проста - люди должны иметь возможность идти туда, куда хотят», - цитирует Дюжаррика ТАСС.

Во вторник, 8 марта, сотрудники ООН в Москве провели консультации с российскими коллегами для обмена информацией по ситуации на Украине.

Ранее в Минобороны России заявили, что власти Киева продолжают категорически отвергать все основные маршруты эвакуации мирного населения из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя на территорию Российской Федерации.