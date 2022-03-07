Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Гумпомощь на фоне стрельбы: как работают российские военные в Волновахском районе

05:52 07.03.2022
Военнослужащие доставили в населенный пункт Бугас граждан, которые не смогли выйти по гуманитарному коридору из Волновахи.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Российский гуманитарный конвой, следующий от Николаевки в сторону Волновахи, украинские нацгвардейцы встречают стрельбой. В Бугасе ситуация не легче. Но жителей Донбасса не сломить. Хлеб должен быть в каждом освобожденном доме. И даже если над головой свистят мины, это не повод останавливать миссию спасателей.

Бугас сейчас особый населенный пункт. Сюда, в том числе, стекаются те, кто не может выйти по гуманитарному коридору из Волновахи, а ведь Киев заявил на весь мир о существовании такового. Но это снова похоже на пустое сотрясание воздуха.

Людей эвакуируют маленькими группами. Сначала из эпицентра боев, потом дальше в пункты распределения, многие уезжают к родным в Донецк. На автобусе вывозят людей, но не по коридору, о котором говорилось. Среди эвакуируемых находятся те, кого бойцы Донецкой народной милиции смогли самостоятельно найти в подвалах Волновахи.

В Бугасе никого не ограничивают в продовольствии. Да и давки у машины нет. Вода, консервы, крупы, сахар. Всего хватает. А вот на другой стороне, похоже, все намного сложнее. Там, судя по рассказам очевидцев, люди действительно находятся в заложниках у националистов.

«Нацгвардия занимает дома. И отжимает машины. Вот у меня машину отжали. У меня отжали машину, потому что надо было на чем то тикать отсюда», - рассказал «Звезде» местный житель.

Семьи, разделенные восьмилетней войной, развязанной в Донбассе против русскоговорящих, в Киеве пока не слышат. Мы же все это можем наблюдать сами. И от всего происходящего каждый раз щемит в груди.

Женские слезы, капающие на белые цветы в канун 8 марта, вряд ли кого то могут оставить равнодушным. Но цинизм президента Зеленского, который призывает этих людей к спокойствию и сопротивлению, просто поражает. Ведь его солдаты, отступая, не оставляют даже крошки хлеба мирным людям.

«Они уходили, разграбили все магазины», - вспоминают местные жители.

Продовольствие в Бугас привозит не только МЧС но и армия. В городе все свои, все родные. Военные даже не думают, чтобы рисковать местными людьми. Для них - это за гранью. И поэтому все позиции, располагаются там, где это не угрожает жителям населенного пункта.

Артиллерия ДНР стоит в чистом поле. В отличие от украинской артиллерии, которая стоит в жилых домах, в поселках. И это отличает донецкую армию от украинской. Сразу видно, кто здесь освободитель.

У бойцов Народной милиции ДНР настроение приподнятое. Говорят, ждали этого наступления восемь лет. Скоро многие снова смогут увидеть родные дома. И слова этих бойцов действительно внушают доверие. Ведь они, как никто другой, знают, как защитить небо над Донбассом.

И благодаря этим бойцам, небо здесь действительно под контролем. А значит, у местных жителей есть надежда, что скоро весь этот ад закончится и они снова смогут жить свободно, на своей земле.

Материал подготовил: Алексей Дегтярев

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:33 Армия
Видео
Пустые блиндажи и сгоревшая техника: новые кадры оставленных ВСУ позиций в зоне спецоперации ВС РФ
11:43 Армия
Видео
МО РФ: всего за время спецоперации уничтожено 2369 объектов военной инфраструктуры Украины
11:43 Армия
Видео
Минобороны РФ: ВКС и ПВО сбили 14 самолетов, вертолетов и БПЛА Украины
10:29 В стране и мире
Видео
Огненный факел: кадры пожара на нефтебазе в Луганске после удара ВСУ
09:56 Армия
Видео
«Стреляли по окнам»: спасенная российскими военнослужащими киевлянка рассказала о бесчинствах мародеров
Популярное
Подлинное мужество: три подвига российских военнослужащих в ходе спецоперации на Украине
Видео
Путин заявил, что российский самолет МС-21 во многом лучше иностранных аналогов
Полковнику Бернгарду присвоено звание Героя России за подвиги в спецоперации на Украине
Видео
В Минобороны РФ показали кадры движения колонны ВС РФ под Киевом
Торговым сетям РФ разрешили ограничить продажу ряда товаров в одни руки
Шойгу рассказал, как ВСУ и националисты берут в заложники иностранцев
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.