Российский гуманитарный конвой, следующий от Николаевки в сторону Волновахи, украинские нацгвардейцы встречают стрельбой. В Бугасе ситуация не легче. Но жителей Донбасса не сломить. Хлеб должен быть в каждом освобожденном доме. И даже если над головой свистят мины, это не повод останавливать миссию спасателей.

Бугас сейчас особый населенный пункт. Сюда, в том числе, стекаются те, кто не может выйти по гуманитарному коридору из Волновахи, а ведь Киев заявил на весь мир о существовании такового. Но это снова похоже на пустое сотрясание воздуха.

Людей эвакуируют маленькими группами. Сначала из эпицентра боев, потом дальше в пункты распределения, многие уезжают к родным в Донецк. На автобусе вывозят людей, но не по коридору, о котором говорилось. Среди эвакуируемых находятся те, кого бойцы Донецкой народной милиции смогли самостоятельно найти в подвалах Волновахи.

В Бугасе никого не ограничивают в продовольствии. Да и давки у машины нет. Вода, консервы, крупы, сахар. Всего хватает. А вот на другой стороне, похоже, все намного сложнее. Там, судя по рассказам очевидцев, люди действительно находятся в заложниках у националистов.

«Нацгвардия занимает дома. И отжимает машины. Вот у меня машину отжали. У меня отжали машину, потому что надо было на чем то тикать отсюда», - рассказал «Звезде» местный житель.

Семьи, разделенные восьмилетней войной, развязанной в Донбассе против русскоговорящих, в Киеве пока не слышат. Мы же все это можем наблюдать сами. И от всего происходящего каждый раз щемит в груди.

Женские слезы, капающие на белые цветы в канун 8 марта, вряд ли кого то могут оставить равнодушным. Но цинизм президента Зеленского, который призывает этих людей к спокойствию и сопротивлению, просто поражает. Ведь его солдаты, отступая, не оставляют даже крошки хлеба мирным людям.

«Они уходили, разграбили все магазины», - вспоминают местные жители.

Продовольствие в Бугас привозит не только МЧС но и армия. В городе все свои, все родные. Военные даже не думают, чтобы рисковать местными людьми. Для них - это за гранью. И поэтому все позиции, располагаются там, где это не угрожает жителям населенного пункта.

Артиллерия ДНР стоит в чистом поле. В отличие от украинской артиллерии, которая стоит в жилых домах, в поселках. И это отличает донецкую армию от украинской. Сразу видно, кто здесь освободитель.

У бойцов Народной милиции ДНР настроение приподнятое. Говорят, ждали этого наступления восемь лет. Скоро многие снова смогут увидеть родные дома. И слова этих бойцов действительно внушают доверие. Ведь они, как никто другой, знают, как защитить небо над Донбассом.

И благодаря этим бойцам, небо здесь действительно под контролем. А значит, у местных жителей есть надежда, что скоро весь этот ад закончится и они снова смогут жить свободно, на своей земле.

Материал подготовил: Алексей Дегтярев