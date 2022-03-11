Россия запросила заседание Совбеза ООН по биологической деятельности США на Украине

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия запросила проведения в пятницу, 11 марта, заседания Совбеза ООН для того, чтобы обсудить военно-биологическую деятельность США на Украине.

«Миссия России запросила проведения заседания Совбеза 11 марта для обсуждения военно-биологической деятельности США на территории Украины», - написал Полянский в своем Twitter.

Несколькими днями ранее Министерство обороны России получило подтверждение, что в ходе спецоперации по защите Донбасса Украина экстренно устранила следы военно-биологической программы, которая финансировалась Пентагоном. Официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков сообщил, что российское оборонное ведомство обладает доказательствами уничтожения 24 февраля патогенов смертельных болезней.

Позже в МИД РФ заявили, что данные по биологическим лабораториям на Украине подтверждают обоснованность претензий к Соединенным Штатам и их союзников на территории СНГ по соблюдению Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).

В свою очередь заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд подтвердила, что на территории Украины находятся биологические объекты, а Вашингтон работает над тем, чтобы они не перешли в руки российских военных