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Россия запросила заседание Совбеза ООН по биологической деятельности США на Украине

Виктория Ивашечкина
02:28 11.03.2022
Ранее МО РФ получило подтверждение, что в ходе спецоперации по защите Донбасса украинская сторона экстренно устранила следы военно-биологической программы, которая финансировалась Пентагоном.
Россия запросила заседание Совбеза ООН по биологической деятельности США на Украине
© Фото: Lev Radin, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия запросила проведения в пятницу, 11 марта, заседания Совбеза ООН для того, чтобы обсудить военно-биологическую деятельность США на Украине.

«Миссия России запросила проведения заседания Совбеза 11 марта для обсуждения военно-биологической деятельности США на территории Украины», - написал Полянский в своем Twitter

Несколькими днями ранее Министерство обороны России получило подтверждение, что в ходе спецоперации по защите Донбасса Украина экстренно устранила следы военно-биологической программы, которая финансировалась Пентагоном. Официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков сообщил, что российское оборонное ведомство обладает доказательствами уничтожения 24 февраля патогенов смертельных болезней. 

Позже в МИД РФ заявили, что данные по биологическим лабораториям на Украине подтверждают обоснованность претензий к Соединенным Штатам и их союзников на территории СНГ по соблюдению Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). 

В свою очередь заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд подтвердила, что на территории Украины находятся биологические объекты, а Вашингтон работает над тем, чтобы они не перешли в руки российских военных

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