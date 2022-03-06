Армия Опубликованы документы с подтверждением зачистки военно-биологической программы США на Украине Согласно полученным документам, вблизи территории России велась разработка компонентов биологического оружия. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министерство обороны России получило подтверждение, что в ходе спецоперации по защите Донбасса Украина экстренно устранила следы военно-биологической программы, которая финансировалась Пентагоном. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российское оборонное ведомство обладает доказательствами уничтожения 24 февраля патогенов смертельных болезней. © Минобороны РФ Исходя из содержания полученной документации, в непосредственной близости от территории России велась разработка компонентов биологического оружия. Полученные документы будут анализироваться. «Нами получена от сотрудников украинских биолабораторий документация об экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. Сейчас документы анализируются российскими специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты», - сказал Конашенков на брифинге. © Минобороны РФ Кроме того, Минобороны РФ предупредило сотрудников украинского ОПК о планируемых ударах в рамках задачи по демилитаризации. Игорь Конашенков сообщил, что вооружение и военная техника Украины выводятся из строя российскими высокоточными средствами большой дальности. Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика