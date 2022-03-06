Опубликованы документы с подтверждением зачистки военно-биологической программы США на Украине
Согласно полученным документам, вблизи территории России велась разработка компонентов биологического оружия.
© Фото: Минобороны России
Министерство обороны России получило подтверждение, что в ходе спецоперации по защите Донбасса Украина экстренно устранила следы военно-биологической программы, которая финансировалась Пентагоном. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российское оборонное ведомство обладает доказательствами уничтожения 24 февраля патогенов смертельных болезней.
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