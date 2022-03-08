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МИД РФ: данные по украинским биолабораториям подтверждают претензии к США по КБТО

Анна Касаткина
17:44 08.03.2022
В лабораториях разрабатывались компоненты биологического оружия, заявил официальный представитель ведомства Мария Захарова.
МИД РФ: данные по украинским биолабораториям подтверждают претензии к США по КБТО
© Фото: Алексей Иванов ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Данные по биологическим лабораториям на Украине подтверждают обоснованность претензий к Соединенным Штатам и их союзников на территории СНГ по соблюдению Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что 24 февраля от сотрудников украинских биолабораторий получена документация об экстренном уничтожении особо опасных возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. Информацию в данный момент тщательно анализируют специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты, однако уже сейчас можно сделать вывод, что в биолабораториях разрабатывались компоненты биологического оружия, пояснила Захарова.

По ее словам, экстренное уничтожение патогенов потребовалось для того, чтобы не допустить вскрытия фактов нарушения Украиной и США статьи I Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).

«Данные сведения подтверждают обоснованность неоднократно предъявлявшихся нами претензий в контексте выполнения КБТО в отношении военно-биологической деятельности США и их союзников на постсоветском пространстве», - говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД России.

Ранее в Минобороны России рассказали, что работы с возбудителями чумы, сибирской язвы и бруцеллеза в рамках военно-биологических программ Пентагона велись во Львове, с возбудителями дифтерии, сальмонеллеза и дизентерии - в Харькове и Полтаве. В настоящий момент все необходимое для реализации военно-биологической программы США вывезено из Украины, добавили в военном ведомстве.

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