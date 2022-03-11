В Совфеде рассказали, будут ли преследоваться заходящие в Facebook и Instagram россияне

Обходящие блокировки граждане в случае признания в России экстремистскими Facebook и Instagram не будут преследоваться. Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Нет», - сказал он в ответ на вопрос РИА Новости, будут ли вводиться санкции в отношении подключающихся к соцсетям в обход блокировок гражданам.

Ранее в компании Meta, управляющей Facebook и Instagram, заявили, что пользователям из некоторых стран разрешается призывать к насилию в отношении российских военнослужащих. Генпрокуратура РФ после этого призвала признать Meta экстремистской организацией, так как в ее действиях усматриваются признаки пропаганды терроризма (ч. 2. ст. 205.2 УК РФ) и возбуждение ненависти и вражды с угрозой применения насилия (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ). Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по этим двум статьям.

Роскомнадзор 11 марта также заявил об ограничении доступа к Instagram на территории России. Facebook была заблокирована еще в начале марта из-за невыполнения требований российских властей.