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Роскомнадзор ограничит доступ к Instagram из-за призывов к насилию в отношении россиян

Андрей Аркадьев
17:04 11.03.2022
Ранее СК РФ возбудил уголовное дело против сотрудников компании Meta.
Роскомнадзор ограничит доступ к Instagram из-за призывов к насилию в отношении россиян
© Фото: StockSnap, Pixabay
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Доступ к социальной сети Instagram будет ограничен в России в связи с призывами к насилию в адрес россиян, включая российских военнослужащих. Об этом сообщает Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

«На основании требования Генеральной прокуратуры РФ доступ к социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) на территории Российской Федерации будет ограничен», - говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что СК РФ завел дело в отношении сотрудников компании Meta по двум статьям - призывы к экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ) и содействие терроризму (ст. 205.1 УК РФ).

Ранее стало известно, что американская компания Meta Platforms в некоторых странах временно разрешит соцсетям Facebook и Instagram не блокировать угрозы против российских военнослужащих, а также призывы к насилию и смерти в адрес президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Напомним, Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Спецоперация вызвала негативную оценку на Западе. В отношении РФ западные страны ввели экономические санкции. Многие зарубежные бренды заявили о приостановке деятельности в России, а также полном уходе с российского рынка.

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