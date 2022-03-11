Минобороны РФ опубликовало кадры марша российских десантников в Киевской области
В российском оборонном ведомстве сообщают, что подразделение ВДВ совершает марш в район выполнения задач в ходе специальной военной операции.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Министерство обороны России опубликовало кадры марша российских десантников в Киевской области.
В ведомстве сообщают, что подразделение ВДВ совершает марш в район выполнения задач в ходе специальной военной операции.
Ранее в Министерстве обороны России рассказали о продвижении ВС РФ в ходе специальной военной операции на Украине.
А глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил о поступлении огромного количества заявок добровольцев, готовых помочь республикам Донбасса. Больше всего - 16 тысяч - пришло с Ближнего Востока.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов