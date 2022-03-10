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Опубликованы кадры продвижения подразделений ВДВ в ходе спецоперации на Украине

15:32 10.03.2022
Ранее в Минобороны России заявили о взятии наступающими войсками ДНР под контроль пяти кварталов Мариуполя.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Министерство обороны РФ публикует кадры продвижения подразделений Воздушно-десантных войск в ходе специальной военной операции на Украине.

Сегодня в российском военном ведомстве заявили о взятии наступающими войсками ДНР под контроль пяти кварталов Мариуполя. По словам официального представителя МО РФ Игоря Конашенкова, группировка ДНР взяла под контроль населенные пункты Ближнее и Тавла. При этом продвижение составило четыре километра.

Ранее было опубликовано видео, на котором экипажи боевых вертолетов Ми-28Н и Ка-52 нанесли авиационные удары по укреплениям и бронированной технике Вооруженных сил Украины. Летчики применили ракетное и стрелково-пушечное вооружение, уничтожив танки, бронированную и автомобильную технику.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Спецоперация вызвала реакцию коллективного Запада, который ввел в отношении официальной Москвы экономические санкции. Множество иностранных брендов заявили о приостановке деятельности в России или полном уходе с рынка.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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