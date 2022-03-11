В Минобороны рассказали о продвижении ВС РФ в рамках спецоперации на Украине

Подразделения российских Вооруженных сил, продолжая действия в рамках специальной военной операции на Украине, вышли на рубеж Петровское - Евгеновка - Октябрьская. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Подразделения российских Вооруженных сил, продолжая наступательные действия, вышли на рубеж Петровское - Евгеновка - Октябрьская. Продвижение вперед составило 17 километров», - рассказал Конашенков.

Ранее генерал-майор сообщил, что группировкой войск Донецкой Народной Республики освобожден город Волноваха. По его словам, также взяты под контроль населенные пункты Ольгинка, Велика-Анадоль и Зеленый Гай. Продвижение группировки в глубину составило до шести километров.

Всего за время проведения операции к настоящему времени выведено из строя 3 213 объектов военной инфраструктуры Украины.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов