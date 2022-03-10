МО РФ: националисты изъяли предназначенные для эвакуации транспортные средства

Украинские националисты изъяли предназначенные для эвакуации транспортные средства, в их числе школьные автобусы. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он подчеркнул, что боевики используют этот транспорт в качестве маневренных огневых точек.

Также он объяснил, почему требование Киева о разминировании гуманитарного коридора в Запорожье невыполнимо.

«Минно-взрывные устройства вблизи Мариуполя установлены националистами и находятся в городской черте в зоне их огневого воздействия, а заминированный участок дороги гуманитарного коридора в Запорожье проходит через территории, подконтрольные батальонам территориальной обороны», - отметил Мизинцев.

Он обратился к ответственным за согласование гумкоридоров должностным лицам Украины с просьбой разобраться с обстановкой непосредственно на «земле».

Также Мизинцев сообщил, что националисты используют «режим тишины» только для улучшения своих позиций. В МО РФ утверждают, что украинская сторона всячески препятствует эвакуации мирных жителей и иностранных граждан. По данным ведомства, в заложниках у националистов остаются более семи тысяч иностранцев. Кроме того, сообщается, что Киев разрешил боевикам применять оружие против тех, кто предпримет попытки эвакуироваться в Россию.

Материал подготовили: Иван Линдеманн, Николай Баранов