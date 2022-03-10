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МО РФ: в заложниках у украинских националистов остаются более семи тысяч граждан иностранных государств

22:03 10.03.2022
По судьбе иностранных граждан организована круглосуточная работа с представителями соответствующих дипломатических ведомств, сообщил начальник НЦУО Михаил Мизинцев.
© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В заложниках у украинских радикалов находятся более семи тысяч граждан из иностранных государств. Об этом на брифинге заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В заложниках у украинских неонацистов остаются более семи тысяч граждан из 21 иностранного государства, официальные обращения от которых о спасении соотечественников уже получил наш Межведомственный координационный штаб. Но, к сожалению, украинская сторона на официальные и не официальные обращения, в том числе и от международных партнеров практически никак не реагирует», - заявил он.

По судьбе иностранных граждан организована круглосуточная работа с представителями соответствующих дипломатических ведомств, добавил Мизинцев.

Глава НЦУО подчеркнул, что радикалы из батальонов территориальной обороны также продолжают убивать, пытать и удерживать в заложниках, а также в качестве «живого щита», свыше четырех с половиной мирных граждан, которые изъявили желание немедленно эвакуироваться в безопасные районы.

Тем не менее, несмотря на препятствия, с начала проведения операции РФ без участия Киева удалось эвакуировать из опасных зон Украины более 187 тысяч человек, из них 46696 детей, в том числе за сутки 7457 человек, из которых 1260 - дети, отметил Мизинцев.

В субъектах РФ, по его словам, продолжают функционировать более 9,5 тысячи пунктов временного размещения. На пунктах пропуска и в местах временного размещения содержатся в постоянной готовности достаточное количество автобусов и обеспечивающего транспорта для перевозки беженцев.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.

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