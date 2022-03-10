В МО РФ объяснили несостоятельность требования Киева о разминировании гумкоридора в Запорожье

Киев выдвинул официальное требование о разминировании гуманитарного маршрута из Мариуполя в Запорожье, однако оно невыполнимо. Об этом заявил глава Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Речь идет о коридоре, который был заминирован украинскими националистами, находится в черте города и расположен в зоне их огневого воздействия. В этом свете требование Киева выглядит нелепо, подчеркнул Мизинцев.

«Это требование – невыполнимо, причина простая. Минно-взрывные устройства вблизи Мариуполя установлены националистами, и находятся в городской черте в зоне их огневого воздействия, а заминированный участок дороги гуманитарного коридора в Запорожье проходит через территории, подконтрольные батальонам территориальной обороны», - сказал начальник НЦУО в ходе брифинга.

Он обратился к должностным лицам Украины с просьбой разобраться с обстановкой «на земле» и перестать выдвигать заведомо абсурдные требования.

«С сожалением должен констатировать, что от таких в кавычках «профессионалов» сейчас зависят жизни десятков тысяч мирных граждан, в том числе и иностранцев», - заключил Мизинцев.

Глава НЦУО также отметил, что украинские националисты используют «режим тишины» только для улучшения своих позиций. Украинская сторона всячески препятствует эвакуации мирных жителей и иностранных граждан, запуганных неонацистами физической расправой.