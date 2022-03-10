В стране и мире МО РФ: националисты используют «режим тишины» на Украине только для улучшения своих позиций © Видео: Минобороны России © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Украинские националисты используют «режим тишины» только для улучшения своих позиций. С таким заявлением выступил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев. «Украинская сторона всячески препятствует эвакуации мирных жителей и иностранных граждан, запуганных неонацистами физической расправой. Людей, во-первых, никто не оповещает о наличии гуманитарных коридоров, а во-вторых, те, кто и узнает об этих коридорах, физически туда попасть не могут ввиду массового террора, устроенного киевскими властями», - отметил он. По словам Мизинцева, вырваться из блокированных националистами населенных пунктов удается только отдельным гражданам и одиночным автомобилям. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика