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Путин заявил об отказе России жить с «согнутой спиной»

Анна Касаткина
18:48 10.03.2022
По словам президента, санкции против РФ рано или поздно все равно были бы введены.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: МИД РФ
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Санкции в отношении России рано или поздно были бы все равно введены, страна преодолеет все трудности, то приведет к независимости, самостоятельности и суверенитету. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

«Многие страны уже адаптировались к тому, чтобы жить, согнув спину и подобострастно принимая все решения своего суверена. Россия в таком жалком состоянии существовать не может. Рано или поздно все это должно было бы произойти», - сказал он.

По его словам, вопросы преодоления санкционной политики обсуждаются. Путин также отметил, что даже после развала СССР многие санкции и ограничения не снимались и действовали в отношении РФ бесконечно. Президент также подчеркнул, что страна преодолеет все трудности и придет к независимости, самостоятельности и суверенитету.

На заседании Путин также поддержал инициативу введения внешнего управления для тех компаний, которые покидают российский рынок. Он также обратил внимание, что права иностранных инвесторов, которые решили продолжить работу в России, должны быть надежно защищены.

РФ с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию по защите жителей Донбасса, демилитаризации и денацификации страны. В связи с этим против РФ введен ряд жестких санкций со стороны иностранных государств, многие частные компании приостановили свою деятельность на российском рынке.

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