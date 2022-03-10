Путин поддержал введение внешнего управления для покидающих Россию компаний

Для тех компаний, которые покидают российских рынок, следует вводить внешнее управление, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, передавать такие предприятия нужно тем, кто «хочет работать».

«Права тех наших иностранных инвесторов и коллег, которые остаются в России и работают в России, должны быть надежно защищены...Те, кто собирается закрывать свое производство, здесь нужно действовать решительно и ни в коем случае не допускать какого-то ущерба для локальных поставщиков», - сказал он в ходе совещания с членами Правительства РФ.

Глава государства обратил внимание, что права иностранных инвесторов, которые решили продолжить работу в России, необходимо надежно защищать.

Ранее в Министерстве иностранных дел России связали рост цен на европейский газ с отказом от газопровода «Северный поток - 2». В ведомстве добавили, что проект стал заложником искусственной увязки с политики и экономики, а своевременное введение в эксплуатацию газопровода отвечал бы интересам как РФ, так и Европы.