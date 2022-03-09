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PepsiCo прекратит продажу и рекламу напитков в России

Виктория Ивашечкина
01:11 09.03.2022
При этом в официальном заявлении говорится о том, что компания «имеет обязанность» продолжить продавать в РФ молоко и детское питание.
PepsiCo прекратит продажу и рекламу напитков в России
© Фото: Pexels
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Компания PepsiCo заявила о прекращении рекламной деятельности и продажи напитков в России.

При этом несколькими днями ранее Wall Street Journal писала о том, что компания не хочет покидать Россию, но изучает разные варианты ведения дел в стране.

«Мы объявляем о прекращении продажи Pepsi-Cola и наших мировых брендов напитков в России. Мы также приостановим капиталовложение и всю рекламную деятельность в России», - сказано в заявлении на сайте корпорации. 

При этом подчеркивается, что PepsiCo «имеет обязанность» продолжить продавать в России молоко и детское питание.

Санкции против России страны Запада и зарубежные компании стали вводить после 24 февраля. В тот день Владимир Путин объявил о специальной военной операции по защите Донбасса. Президент РФ заявил, что ее цель – денацификация и демилитаризация Украины.

Ранее сообщалось, что McDonald’s временно закрывает все свои рестораны на территории России. В заявлении компании сказано, что корпорация планирует сохранить зарплату всем 62 тысячам работников ресторанов в России

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