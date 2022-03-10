МО РФ: США создавали механизм скрытого распространения смертоносных патогенов в лабораториях на Украине

В Минобороны России заявили, что Соединенные Штаты создавали механизм скрытого распространения смертоносных патогенов в лабораториях на Украине. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«В созданных и финансируемых на Украине биолабораториях, как показывают документы, проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей», - отметил Конашенков.

Также он подчеркнул, что особый интерес вызвала детальная информация о реализации США на территории Украины проекта, изучающего перенос патогенов при помощи птиц, мигрирующих между Россией и Украиной. Она так же, как и информация о коронавирусе летучих мышей, получена из переданных сотрудниками украинских биолабораторий документов о секретной военно-биологической деятельности США на Украине.

«Согласно документам, американская сторона планировала вести на Украине в 2022 году работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы», - сказал Конашенков.

Конашенков заметил, что целью финансируемых Пентагоном биологических исследований на Украине было создание механизма скрытного распространения смертоносных патогенов.

Официальный представитель Минобороны России добавил, что в ближайшее время будет опубликован очередной пакет документов, полученных от украинских сотрудников биолабораторий, а также результаты экспертизы по этим документам.

Также Конашенков заявил об уничтожении 2 911 объектов военной инфраструктуры Украины.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов