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МО РФ: США создавали механизм скрытого распространения смертоносных патогенов в лабораториях на Украине

10:39 10.03.2022
По словам официального представителя Минобороны России, особый интерес вызвала детальная информация о реализации США на территории Украины проекта, изучающего перенос патогенов при помощи птиц, мигрирующих между Россией и Украиной.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: unsplash
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В Минобороны России заявили, что Соединенные Штаты создавали механизм скрытого распространения смертоносных патогенов в лабораториях на Украине. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«В созданных и финансируемых на Украине биолабораториях, как показывают документы, проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей», - отметил Конашенков. 

Также он подчеркнул, что особый интерес вызвала детальная информация о реализации США на территории Украины проекта, изучающего перенос патогенов при помощи птиц, мигрирующих между Россией и Украиной. Она так же, как и информация о коронавирусе летучих мышей, получена из переданных сотрудниками украинских биолабораторий документов о секретной военно-биологической деятельности США на Украине.

«Согласно документам, американская сторона планировала вести на Украине в 2022 году работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы», - сказал Конашенков. 

Конашенков заметил, что целью финансируемых Пентагоном биологических исследований на Украине было создание механизма скрытного распространения смертоносных патогенов. 

Официальный представитель Минобороны России добавил, что в ближайшее время будет опубликован очередной пакет документов, полученных от украинских сотрудников биолабораторий, а также результаты экспертизы по этим документам. 

Также Конашенков заявил об уничтожении 2 911 объектов военной инфраструктуры Украины.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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