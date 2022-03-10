В МО РФ заявили, что США проводили эксперименты с коронавирусом летучих мышей в биолабораториях на Украине

В биолабораториях США на Украине проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В созданных и финансируемых на Украине биолабораториях, как показывают документы, проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей», - подчеркнул он.

По словам генерал-майора, целью этих и других финансируемых Пентагоном биологических исследований на Украине было создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов.

Согласно документам, американская сторона планировала вести на Украине в этом году работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы, добавил Конашенков.

Он также пообещал, что в ближайшее время Минобороны опубликует очередной пакет полученных от сотрудников биолабораторий документов.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов