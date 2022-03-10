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В МО РФ заявили, что США в лабораториях на Украине изучали перенос птицами сибирской язвы

10:43 10.03.2022
Кроме того, в украинских биолабораториях проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей, утверждают в российском военном ведомстве.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: unsplash
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Соединенные Штаты в биолабораториях на Украине изучали возможность переноса птицами сибирской язвы, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Американская сторона планировала вести на Украине в 2022 году работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы», - сказал он.

Кроме того, в украинских биолабораториях проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей, утверждает генерал-майор.

Конашенков также пообещал, что в ближайшее время Минобороны опубликует очередной пакет полученных от сотрудников лабораторий документов.

Ранее «Звезда» опубликовала кадры, на которых экипажи боевых вертолетов Ми-28Н и Ка-52 нанесли авиационные удары по укреплениям и бронированной технике ВСУ в ходе специальной военной операции на Украине. Летчики применили ракетное и стрелково-пушечное вооружение.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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