В МО РФ заявили, что США в лабораториях на Украине изучали перенос птицами сибирской язвы
Соединенные Штаты в биолабораториях на Украине изучали возможность переноса птицами сибирской язвы, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Американская сторона планировала вести на Украине в 2022 году работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы», - сказал он.
Кроме того, в украинских биолабораториях проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей, утверждает генерал-майор.
Конашенков также пообещал, что в ближайшее время Минобороны опубликует очередной пакет полученных от сотрудников лабораторий документов.
Ранее «Звезда» опубликовала кадры, на которых экипажи боевых вертолетов Ми-28Н и Ка-52 нанесли авиационные удары по укреплениям и бронированной технике ВСУ в ходе специальной военной операции на Украине. Летчики применили ракетное и стрелково-пушечное вооружение.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов