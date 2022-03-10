Минобороны РФ заявило об уничтожении 2 911 объектов военной инфраструктуры Украины

В общей сложности за время российской специальной операции по защите народных республик Донбасса удалось уничтожить 2 911 объектов военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Продолжается нанесение ударов по объектам украинской военной инфраструктуры. Всего за время операции уничтожено 2911 объектов военной инфраструктуры Украины», - сказал он в ходе брифинга.

Официальный представитель российского оборонного ведомства уточнил, что среди уничтоженных объектов - 97 самолетов, 107 БПЛА, 141 ЗРК ПВО, 86 радиолокационных постов, 986 танков и других боевых бронированных машин, 107 РСЗО, 368 орудий полевой артиллерии и минометов, 749 единиц военной автомобильной спецтехники.

Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале специальной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик. Российский лидер призвал военнослужащих ВСУ сложить оружие. Он также подчеркнул, что ответственность за возможное кровопролитие будет на совести киевского режима.

Позднее в российском МО обратили внимание, что ВС РФ не наносят ударов по городам Украины. Как отметили в ведомстве, высокоточными средствами идет выведение из строя военной инфраструктуры. При поддержке российских Вооруженных сил развивают наступление группировки народных республик Донбасса.

Материал подготовили: Анна Назайкина, Николай Баранов