Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Минобороны РФ заявило об уничтожении 2 911 объектов военной инфраструктуры Украины

10:35 10.03.2022
Среди них - 97 самолетов, 107 БПЛА, 141 ЗРК ПВО, 86 радиолокационных постов, 986 танков и других боевых бронированных машин, 107 РСЗО, 368 орудий полевой артиллерии и минометов, 749 единиц военной автомобильной спецтехники.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

В общей сложности за время российской специальной операции по защите народных республик Донбасса удалось уничтожить 2 911 объектов военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Продолжается нанесение ударов по объектам украинской военной инфраструктуры. Всего за время операции уничтожено 2911 объектов военной инфраструктуры Украины», - сказал он в ходе брифинга.

Официальный представитель российского оборонного ведомства уточнил, что среди уничтоженных объектов - 97 самолетов, 107 БПЛА, 141 ЗРК ПВО, 86 радиолокационных постов, 986 танков и других боевых бронированных машин, 107 РСЗО, 368 орудий полевой артиллерии и минометов, 749 единиц военной автомобильной спецтехники.

Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале специальной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик. Российский лидер призвал военнослужащих ВСУ сложить оружие. Он также подчеркнул, что ответственность за возможное кровопролитие будет на совести киевского режима.

Позднее в российском МО обратили внимание, что ВС РФ не наносят ударов по городам Украины. Как отметили в ведомстве, высокоточными средствами идет выведение из строя военной инфраструктуры. При поддержке российских Вооруженных сил развивают наступление группировки народных республик Донбасса.

Материал подготовили: Анна Назайкина, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:25 В стране и мире
В Анталье началась встреча Лаврова с главой МИД Украины
10:58 Армия
Видео
В Минобороны России заявили о взятии войсками ДНР под контроль пяти кварталов Мариуполя
10:43 Армия
Видео
В МО РФ заявили, что США в лабораториях на Украине изучали перенос птицами сибирской язвы
07:51 В стране и мире
Володин заявил о недопустимости повышения цен под прикрытием санкций
07:43 В стране и мире
Видео
Брошенный ВСУ на Донбассе резервист рассказал о неразберихе в украинской армии
Популярное
Прикрывая собой раненных: в МО РФ рассказали о новых подвигах российских военнослужащих на Украине
Видео
МО РФ: украинские националисты нанесли удар по питающей ЧАЭС подстанции
В МИД РФ оценили состояние Зеленского
Видео
МО РФ показало кадры марша артиллерийских подразделений во время спецоперации на Украине
Видео
«Спасибо, что не позволили нас растерзать»: МО РФ показало кадры со словами благодарности в адрес российских военных
Янукович призвал Зеленского прекратить кровопролитие на Украине
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.