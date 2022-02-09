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МИД РФ предложил Лондону сменить тон выступлений в адрес Москвы

Анна Касаткина
23:36 09.02.2022
Жесткая антироссийская риторика британских официальных лиц негативно влияет на отношения двух стран, подчеркнули в ведомстве.
МИД РФ предложил Лондону сменить тон выступлений в адрес Москвы
© Фото: Алексей Иванов ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Великобритании необходимо сменить тональность своих заявлений в адрес России, иначе продуктивное взаимодействие и решение двусторонних задач будет невозможно. Об этом говорится в заявлении МИД РФ в среду, 9 февраля.

Как отметили в ведомстве, российско-британские отношения сейчас находятся на низкой отметке, причем не по вине РФ. В частности, усугубляет положение жесткая антироссийская риторика британских официальных лиц, включающая заявления о некой «российской агрессии и дестабилизирующей деятельности» и даже открытые угрозы.

«Британская сторона должна четко осознавать, что без отчетливого изменения тональности выступлений представителей руководства Великобритании невозможно продуктивное взаимодействие ни в решении двусторонних задач, ни в урегулировании международных проблем», - отметили в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что отношения между странами должны быть основаны на принципах равноправия и взаимоуважения, а также без искусственных ограничений, мешающих делу.

В среду в Москву прибыла глава министерства иностранных дел Британии Лиз Трасс. Главной целью ее визита является встреча с руководителем МИД РФ Сергеем Лавровым, в рамках которой, как ожидается, стороны обсудят отношения Москвы и Лондона, а также вопросы региональной и международной повестки. Кроме того, Трасс планирует посетить Московский госуниверситет  и побывать на занятиях по физике и математики.

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