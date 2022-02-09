В стране и мире Глава МИД Великобритании планирует посетить МГУ во время визита в Москву Ян Брацкий Особый интерес у британского министра вызывает обучение будущих физиков и математиков. © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress Читайте нас на: Глава внешнеполитического ведомства Великобритании Лиз Трасс планирует посетить Московский госуниверситет (МГУ) в ходе предстоящего визита в российскую столицу. Об этом сообщили в пресс-службе британского МИД. «В ходе пребывания в Москве министр иностранных дел посетит Московский государственный университет, где она своими глазами увидит, как на занятиях по физике и математике формируется поколение будущих лидеров науки, что является общим интересом России и Великобритании», - цитирует РИА Новости сообщение МИД Великобритании. Ожидается, что Трасс вылетит на переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в среду, 9 февраля. Стоит отметить, что это первый за более чем четыре года визит главы МИД Британии в Россию. До Лиз Трасс в декабре 2017 года Москву посещал действующий премьер-министр Борис Джонсон, занимавший в те годы пост министра иностранных дел. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика