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Опубликованы кадры прибытия главы МИД Британии в посольство в Москве

Роман Захаров
20:15 09.02.2022
Лиз Трасс прилетела в российскую столицу в среду, 9 февраля. Главной целью ее визита является встреча с руководителем МИД РФ Сергеем Лавровым.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Глава британского Министерства иностранных дел Лиз Трасс приехала в посольство Великобритании в Москве. «Звезда» публикует кадры прибытия дипломата.

На записи видно, как кортеж, состоящий из дорогих иномарок, в сопровождении машин ДПС заезжает в ворота посольства.

Трасс прилетела в российскую столицу в среду, 9 февраля. Главной целью ее визита является встреча с руководителем МИД РФ Сергеем Лавровым, в рамках которой, как ожидается, они обсудят отношения Москвы и Лондона, а также вопросы региональной и международной повестки.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства Британии планирует посетить Московский госуниверситет (МГУ), где она хочет побывать на занятиях по физике и математики.

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