СМИ: глава МИД Британии сообщила, что приедет в Россию в ближайшие две недели

По данным СМИ, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сообщила, что в ближайшие две недели намерена приехать в Россию с визитом. Также напомним, что глава британского внешнедипломатического ведомства анонсировала введение нового режима санкций в отношении России в случае якобы ее «вторжения на Украину».

О планах приезда Трасс в Россию сообщает ТАСС. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что «верит в свою британскую коллегу и призывает ее не сдаваться в борьбе за принципы демократии», говоря об ответных мерах по британским инвесторам в случае введения санкций в отношении российских частных лиц и компаний.

Ранее в Кремле назвали атакой на бизнес инициативу британского правительства наложить санкции на ряд российских физических и юридических лиц. Кроме того, согласно информации прессы, у властей Франции и Германии вызывает тревогу политика, избранная Великобританией в отношении России.