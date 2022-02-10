Единый кулак: на полигонах в Белоруссии стартовали совместные с Россией учения «Союзная решимость-2022»

Десятого февраля на общевойсковых полигонах вооруженных сил Белоруссии в рамках второго этапа проверки сил реагирования Союзного государства начались совместные учения «Союзная решимость-2022».

В ходе учений, на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский, а также отдельных участках местности будут выполнены мероприятия по усилению охраны Госграницы для пресечения проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, поиску, блокированию, уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Также в ходе учений будут задействованы аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи. К маневрам привлечены органы управления, подразделения и воинские части Восточного военного округа и вооруженных сил Белоруссии.

В соответствии с решением глав Российской Федерации и Республики Беларусь, принятом в декабре прошлого года, на территории Белоруссии проводится проверка сил реагирования Союзного государства. В ходе первого этапа проверки войска осуществили передислокацию и создали группировки войск на угрожаемых направлениях, организовали охрану важных государственных и военных объектов, усилили охрану Государственной границы в воздушном пространстве в рамках Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России.

Кроме того, в ходе первого этапа проверки с подразделениями и воинскими частями Восточного военного округа и вооруженных сил Белоруссии были проведены контрольные занятия по огневой подготовке и другим предметам обучения. В рамках боевого слаживания - на различных полигонах войска отработали вопросы ведения обороны и борьбы с незаконными вооруженными формированиями.

К проверке на территории Белоруссии от России привлекаются органы управления и воинские части Восточного военного округа, которые в короткие сроки совершили перегруппировку на расстояние около 10 тысяч километров. В ходе перегруппировки были оценены возможности транспортной инфраструктуры по обеспечению перевозки войск.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов