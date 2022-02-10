Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия «Союзная решимость-2022» ТЕГИ

Единый кулак: на полигонах в Белоруссии стартовали совместные с Россией учения «Союзная решимость-2022»

05:00 10.02.2022
Учения проводятся с целью отработки задач по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Десятого февраля на общевойсковых полигонах вооруженных сил Белоруссии в рамках второго этапа проверки сил реагирования Союзного государства начались совместные учения «Союзная решимость-2022».

В ходе учений, на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский, а также отдельных участках местности будут выполнены мероприятия по усилению охраны Госграницы для пресечения проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, поиску, блокированию, уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Также в ходе учений будут задействованы аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи. К маневрам привлечены органы управления, подразделения и воинские части Восточного военного округа и вооруженных сил Белоруссии.

В соответствии с решением глав Российской Федерации и Республики Беларусь, принятом в декабре прошлого года, на территории Белоруссии проводится проверка сил реагирования Союзного государства. В ходе первого этапа проверки войска осуществили передислокацию и создали группировки войск на угрожаемых направлениях, организовали охрану важных государственных и военных объектов, усилили охрану Государственной границы в воздушном пространстве в рамках Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России.

Кроме того, в ходе первого этапа проверки с подразделениями и воинскими частями Восточного военного округа и вооруженных сил Белоруссии были проведены контрольные занятия по огневой подготовке и другим предметам обучения. В рамках боевого слаживания - на различных полигонах войска отработали вопросы ведения обороны и борьбы с незаконными вооруженными формированиями.

К проверке на территории Белоруссии от России привлекаются органы управления и воинские части Восточного военного округа, которые в короткие сроки совершили перегруппировку на расстояние около 10 тысяч километров. В ходе перегруппировки были оценены возможности транспортной инфраструктуры по обеспечению перевозки войск.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:34 В стране и мире
Названы главные темы предстоящих переговоров Лаврова и Трасс
20:50 В стране и мире
Годовая инфляция в России в феврале замедлилась до 8,8%
00:05 В стране и мире
Названы российские регионы, где произойдут сильнейшие землетрясения
19:12 В стране и мире
СМИ сообщили об ухудшении состояния Жириновского
19:46 Спорт
В Министерстве спорта отреагировали на информацию СМИ о допинг-тесте Валиевой
Популярное
Видео
Панда Диндин предсказала, каких медалей больше получат российские фигуристы на Олимпиаде
Видео
В Кремле объяснили слова Путина про «красавицу» по отношению к Киеву и Минским соглашениям
Видео
Панда Диндин предсказала, каких медалей больше получат российские фигуристы на Олимпиаде
Видео
Битва ПТРК: названы главные отличия российского «Корнета» и американского «Джавелина»
«Душераздирающая красота»: Алек Болдуин о выступлении фигуристки Валиевой на ОИ
В МИД РФ сравнили Украину, США и Великобританию с Трусом, Балбесом и Бывалым
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.