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«Триумфы» готовы: как расчеты С-400 отрабатывают учебно-боевые задачи в Белоруссии

Роман Закурдаев
18:27 09.02.2022
Колонну С-400 с обеих сторон прикрывают не имеющие аналогов в мире зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» готовятся к масштабным учениям «Союзная решимость-2022». Из Хабаровского края в Белоруссию они шли эшелоном через всю страну десять суток. С первых же дней прибытия расчеты «Триумфов» отрабатывают учебно-боевые задачи. В первую очередь это электронные пуски и быстрая смена позиций.

У этих защитников мирного неба в Белоруссии надежная охрана. Колонну С-400 с обеих сторон прикрывают не имеющие аналогов в мире зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С». Установки прямо на ходу ведут разведку. Им под силу любые воздушные цели - могут сбить вертолет, самолет, авиабомбу и даже крылатую ракету. Съемочная группа «Звезды» в момент движения колонны смогла оказаться в боевом отсеке «Панциря».

Сразу четыре установки синхронно разворачиваются из походного положения в боевое всего за пять минут. Вертикальный старт ракет позволяет «Триумфу» уничтожать цели на 360 градусов вокруг.

Командир зенитного ракетного дивизиона Михаил Урсов на пункте управления дает четкие указания по отражению массированного авианалета условного противника. Экипаж производит тренировочный электронный пуск ракет. И если уж цель на радаре - уйти от «Триумфа» у нее нет никаких шансов.

Сразу после завершения подготовки инженерного оборудования, маскировки стартовых позиций и командного пункта, дальневосточные «Триумфы» заступят на боевое дежурство.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Игорь Крондо

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