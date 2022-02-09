Герасимов прибыл в Белоруссию для контроля готовности соединений и воинских частей ВС РФ к участию в учениях «Союзная решимость»

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов прибыл в Белоруссию для контроля готовности соединений и воинских частей к участию в совместных российско-белорусских учениях «Союзная решимость - 2022».

Они являются заключительным этапом проверки войск, начавшейся в январе этого года в соответствии с решением президентов России и Белоруссии.

В ходе учений планируется отработка задач пресечения и отражения внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.

Ранее сообщалось, что подразделения Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), прибывшие в Белоруссию для участия в совместных учениях «Союзная решимость - 2022», приступили к занятиям по боевой подготовке на учебных полигонах.

Уточнялось, что в ходе подготовительных мероприятий военнослужащие соединений и воинских частей проведут ряд мероприятий по слаживанию подразделений.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Николай Баранов