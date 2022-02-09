От самолета «Байкал» до вертолета «Ансат»: что показали на авиавыставке NAIS 2022 в Москве

Легкомоторный самолет «Байкал» с электрическим двигателем может появиться к 2025 году. Об этом стало известно во время открытия авиационной выставки NAIS 2022 в Москве. В этот же день корпорация «Иркут» получила базовый сертификат от Росавиации на лайнер МС-21-300. Он должен стать конкурентом заграничным Boeing и Airbus.

Легкий самолет «Байкал» - один из хитов национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации. Эта экспозиция показывает, как отрасль будет развиваться дальше. «Байкал» - будущее региональных перелетов, он должен заменить морально устаревший Ан-2.

Меньше двух недель назад в Екатеринбурге «Байкал» совершил первый полет. Устойчивость и управляемость в порядке. В его разработке учли пожелания регионов, главное - работа в условиях низких температур.

Ан-2 - знаменитый «Кукурузник» - на службе с середины прошлого века. У его преемника панель приборов дает летчику максимум информации в цифровом виде.

Еще один экспонат выставки - отечественный вертолет «Ансат», полностью сконструированный и построенный в постсоветское время. Простая, неприхотливая машина. Легко меняет назначение с помощью съемного оборудования. Доставка грузов или перевозка пассажиров. Или санитарный вертолет. «Ансат» применяется в городских условиях, садится на небольшие площадки, экономичен.

А еще на форуме наградили лидеров. Премия «Воздушные ворота России» досталась саратовскому аэропорту Гагарин, обошедшему всех в номинации «Самый комфортный». И именно сегодня, в День гражданской авиации, корпорации «Иркут» официально вручили базовый сертификат от Росавиации на самолет МС-21-300.

У отечественного конкурента Boeing и Airbus самый широкий в классе фюзеляж. Рекордная доля композитных материалов, причем отечественного производства. И самое главное, наш двигатель ПД-14 - в такой комплектации производство самолета становится полностью независимым от санкций. Выход МС-21-300 на рынок - серьезная заявка на лидерство России в международных пассажирских авиаперевозках.