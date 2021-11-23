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Вертолет «Ансат-М» станет легче базовой машины на 200 килограммов

Андрей Аркадьев
10:57 23.11.2021
Гендиректор холдинга «Вертолеты России» отметил, что получено одобрение главных изменений в сертификат типа на бортовую лебедку, внешнюю подвеску и дополнительный топливный бак.
Вертолет «Ансат-М» станет легче базовой машины на 200 килограммов
© Фото: «Вертолеты России»
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Испытания модернизированного вертолета «Ансат-М» планируется завершить в 2023 году, он станет легче базовой машины на 200 килограммов. Об этом сообщил в интервью генеральный директор холдинга «Вертолеты России» (входит в Ростех) Андрей Богинский.

«До конца года мы с коллегами по кооперации в рамках "Ростеха" стремимся получить одобрение главного изменения на автопилот и новое БРЭО (бортовое радиоэлектронное оборудование – ред.) для полета по приборам. Где-то к августу-сентябрю следующего года - одобрение на противообледенительную систему лопастей, а в 2023 году это уже новые лопасти, которые позволят увеличить максимально взлетный вес машины на 200 килограмм», - приводит его слова РИА Новости.

«Ансат» - российский многоцелевой вертолет легкого класса вместимостью семь-девять пассажиров, который может перевозить 1 300 килограммов полезной нагрузки в кабине. Разработан конструкторским бюро Казанского вертолетного завода.

Благодаря своим техническим возможностям и современному конструктивному облику вертолет обладает некоторыми конкурентными преимуществами перед своими аналогами и может выпускаться в самых различных модификациях. Большой объем кабины (восемь кубических метров) позволяет эффективно размещать в ней самое разнообразное оборудование.

Модернизированный вариант вертолета «Ансат» впервые поднялся в воздух в декабре 2020 года. Винтокрылая машина получила новую топливную систему, которая позволила увеличить дальность полета. За счет модернизации хвостового оперения улучшена путевая устойчивость. Также на вертолете установлено новое бортовое радиоэлектронное оборудование, что позволяет совершать полет в условиях нулевой видимости.

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