Появились кадры первого полета легкого многоцелевого самолета «Байкал»

Легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал» совершил первый полет под Екатеринбургом. Воздушное судно предназначено для местных авиалиний и призвано заменить в эксплуатации самолеты Ан-2, рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Новый самолет разработан компанией «Байкал-Инжиниринг» в рамках контракта с министерством.

«Этот проект позволит оживить перевозки на местных воздушных линиях, решить проблемы с обеспечением транспортной доступности, прежде всего на Дальнем Востоке», - рассказал Мантуров.

Самолет взлетел с аэродрома Екатеринбург (Арамиль), полет проходил на высоте 500 метров и длился около 25 минут. Летчик-испытатель 1-го класса Валентин Лаврентьев выполнил маневры для проверки устойчивости и управляемости самолета в воздухе.

«Полетное задание выполнено полностью. Системы самолета работали в штатом режиме», - сообщил летчик по итогам полета.

Как напомнил главный конструктор самолета Вадим Демин, для своего сегмента у ЛМС-901 «Байкал» хорошая крейсерская скорость - до 300 км/ч. Максимальная дальность полета составит три тысячи километров, с полезной нагрузкой в две тонны - 1,5 тысячи километров.