Опубликованы кадры прибытия самолета МС-21-300 в Якутск для испытаний при низких температурах

Опубликованы кадры прибытия в Якутск самолета МС-21-300 из Жуковского, который прилетел для испытаний в условиях низких отрицательных температур. Судя по видео, двигался по взлетно-посадочной полосе якутского аэропорта, а после осуществил высадку пассажиров.

Для организации и проведения испытаний также прибыла группа специалистов «Иркута» и ОКБ им. Яковлева, которую возглавил заместитель генерального директора «ОАК» по гражданской авиации Андрей Богинский. Напомним, что воздушное судно пилотируют летчики-испытатели первого класса ОКБ им. А.С.Яковлева Олег Мутовин и Андрей Воропаев.

Испытания самолета МС-21-300 будут проводиться в рамках расширения сертификата типа, который на сегодняшний день разрешает эксплуатацию воздушного судна при температуре наружного воздуха у земли -30 °C. Системы самолета ранее были успешно протестированы на стендах в температурных режимах до -55 °C.

В декабре самолет МС-21-300 с крылом из российских композитов совершил первый полет. Глава Минпромторга РФ подчеркнул, что полет воздушного судна является «результатом развития компетенций авиационной промышленности и смежных отраслей и беспрецедентной по масштабу государственной поддержки».