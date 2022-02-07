Украина и гарантии безопасности: что обсудят на переговорах в Москве Путин и Макрон

Эммануэль Макрон в понедельник, 7 февраля, прилетит в Москву, где встретится с Владимиром Путиным. Как отметил президент Франции, цель его визита – обсудить условия деэскалации на Украине и помешать возможному вторжению РФ на Украину.

Кроме того, в интервью Journal du dimanche, Макрон сообщил, что без диалога с Москвой нормализация ситуации в мире невозможна.

«Потому что тогда мы позволяем другим говорить от нашего имени, и мы также не можем способствовать нашей коллективной безопасности», - объяснил президент Франции.

В Кремле заявили, что тем для обсуждения очень много. По словам пресс-секретаря президента РФ, Путин и Макрон обсудят российские гарантии безопасности и двусторонние отношения. По итогам переговоров запланирована совместная пресс-конференция.

После визита в Москву президент Франции отправится в Киев, где встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Третьего февраля Владимир Путин говорил с Макроном по телефону. Стороны обсудили обстановку на Украине, а также вопросы, связанные с инициативой РФ о выработке долгосрочных правовых гарантий безопасности.

Напомним, что Россия не раз отвергала обвинения Запада в якобы вторжении на Украину. В Кремле указывали, что эти заявления пустые и беспочвенные.