Кандидат в президенты Франции Ле Пен заявила, что страна выйдет из НАТО в случае ее победы

Кандидат в президенты от правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что если она победит на выборах президента страны, то Франция выйдет из Североатлантического альянса. Отмечается, что во время ее встречи с избирателями гражданам показали видеообращения политиков из других стран, которые поддерживают кандидатуру Ле Пен на президентских выборах. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также высказался в ее поддержку.

«Мы должны свободно защищать свои интересы, выйти из логики военных блоков. Поэтому мы выйдем из объединенного командования НАТО, чтобы нас больше не могли втянуть в чужие конфликты», - цитирует РИА Новости слова Ле Пен.

Кроме того, кандидат на пост главы государства отметила, что в случае победы предложит заменить Евросоюз на Европейский альянс наций. По ее словам, функционирование Европейского альянса наций «будет основано на суверенитете народов».

«В этом мире, который придумывает новые холодные войны, Франция должна сделать так, чтобы ее сильный и независимый голос был услышан, в частности, через свое дипломатическое место в Совете Безопасности. В Европе мы реформируем Европейский союз, чтобы заменить его Европейским альянсом наций», - добавила Ле Пен.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что в ответах Соединенных Штатов и Североатлантического альянса на российские предложения по гарантиям безопасности не учитываются принципиальные озабоченности Москвы.