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Кандидат в президенты Франции Земмур пообещал отменить санкции против РФ в случае избрания

Иван Линдеманн
00:25 24.01.2022
Ранее Эрик Земмур отмечал, что Москва законно выступает против приближения войск стран НАТО к своим границам.
Кандидат в президенты Франции Земмур пообещал отменить санкции против РФ в случае избрания
© Фото: Laurent Coust Keystone Press Agency Globallookpress
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США настраивают европейские страны против России. ЕС должен перестать быть инструментом Вашингтона. Такое мнение высказал кандидат в президенты Франции Эрик Земмур.

«Мы должны быть друзьями с Россией», - отметил он в эфире телеканала France 5.

По его мнению, Париж должен продемонстрировать Москве свое дружеское отношение.

«Если бы я был президентом, я бы сказал, что больше не будет санкций против России», - заявил Земмур.

Ранее он неоднократно высказывался в поддержку России. Так, Земмур отмечал, что Москва законно выступает против приближения войск стран НАТО к своим границам.

Земмур – журналист и писатель крайне правых взглядов. Некоторые опросы общественного мнения свидетельствуют, что он весьма популярен у французов. Так, в конце 2021 года публиковались данные, согласно которым Земмур опережает главу «Национального объединения Франции» Марин Ле Пен, но отстает от действующего главы государства Эммануэля Макрона.

Политологи не исключают, что 63-летний Земмур сможет выйти во второй тур и побороться за Елисейский дворец с Макроном. Выборы президента Франции пройдут в апреле.

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