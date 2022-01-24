Кандидат в президенты Франции Земмур пообещал отменить санкции против РФ в случае избрания

США настраивают европейские страны против России. ЕС должен перестать быть инструментом Вашингтона. Такое мнение высказал кандидат в президенты Франции Эрик Земмур.

«Мы должны быть друзьями с Россией», - отметил он в эфире телеканала France 5.

По его мнению, Париж должен продемонстрировать Москве свое дружеское отношение.

«Если бы я был президентом, я бы сказал, что больше не будет санкций против России», - заявил Земмур.

Ранее он неоднократно высказывался в поддержку России. Так, Земмур отмечал, что Москва законно выступает против приближения войск стран НАТО к своим границам.

Земмур – журналист и писатель крайне правых взглядов. Некоторые опросы общественного мнения свидетельствуют, что он весьма популярен у французов. Так, в конце 2021 года публиковались данные, согласно которым Земмур опережает главу «Национального объединения Франции» Марин Ле Пен, но отстает от действующего главы государства Эммануэля Макрона.

Политологи не исключают, что 63-летний Земмур сможет выйти во второй тур и побороться за Елисейский дворец с Макроном. Выборы президента Франции пройдут в апреле.