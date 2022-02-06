В Кремле объяснили, почему Путин и Си не пожали руки на встрече

Прошедшая встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня прошла без рукопожатий по просьбе Пекина. Как сообщил руководитель протокола президента РФ Владислав Китаев, это связано с правилами безопасности из-за COVID-19.

«Здесь наши китайские коллеги попросили обойтись без рукопожатия. Мы не нашли в этом ничего криминального. И согласились на это. Президент знал о том, что не надо протягивать руку председателю КНР... Никакой политики. Это попытка избежать каких-то опасностей, осложнений из-за коронавируса», - рассказал Китаев в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Это не первый случай отказа от рукопожатий. Ранее аналогичное правило было введено в протоколе занимавшей должность канцлера ФРГ Ангелы Меркель во время визита в Москву в августе. Тогда Путин подарил коллеге букет цветов.

Президент России Владимир Путин принял участие в переговорах с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине 4 февраля. В ходе встречи стороны обсудили широкий спектр тем, включая вопросы сотрудничества двух стран и переговоры с США по гарантиям безопасности. Затем Путин посетил открытие зимней Олимпиады.