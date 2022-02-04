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Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине

Алексей Курильченко
10:43 04.02.2022
Президент России поблагодарил китайского коллегу за приглашение на открытие Олимпиады.
Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине
© Фото: ТРК "Звезда"
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Президент России Владимир Путин начал переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине. В ходе встречи планируется обсудить широкий спектр тем, включая вопросы сотрудничества двух стран и переговоры с США по гарантиям безопасности.

«Уважаемый господин председатель, дорогой друг. Прежде всего хотел поблагодарить за приглашение на открытие Олимпийских игр. Мы знаем не понаслышке, что это огромная работа. Уверен, что наши китайские друзья проделали ее блестяще, как всегда это у вас происходит при подготовке таких крупных мероприятий», - сказал Путин в начале переговоров.

Президент Путин прилетел в Китайскую Народную Республику для участия в церемонии открытия зимних Олимпийских игр. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин прибыл в Китай вместе с президентом Аргентины Альберто Фернандесом.

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