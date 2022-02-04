Путин принял участие в открытии Олимпиады в Пекине
В момент выхода российской сборной президент встал и поприветствовал российских спортсменов.
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Президент России Владимир Путин посетил открытие зимней Олимпиады-2022 в Пекине. Поучаствовать в мероприятии российского лидера пригласил председатель КНР Си Цзиньпин.
Путин наблюдает со зрительского места. В момент выхода российской сборной президент встал и поприветствовал российских спортсменов.
Мероприятие проходит на Национальном стадионе, известном как «Птичье гнездо». Российскую сборную представляют 213 спортсменов. Из-за санкций WADA сборная будет выступать под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Вместо гимна России на соревнованиях будет играть фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.