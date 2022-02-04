Спорт Путин принял участие в открытии Олимпиады в Пекине Алексей Курильченко В момент выхода российской сборной президент встал и поприветствовал российских спортсменов. © Фото: Li Tao, XinHua, Globallookpress Читайте нас на: Президент России Владимир Путин посетил открытие зимней Олимпиады-2022 в Пекине. Поучаствовать в мероприятии российского лидера пригласил председатель КНР Си Цзиньпин. Путин наблюдает со зрительского места. В момент выхода российской сборной президент встал и поприветствовал российских спортсменов. Мероприятие проходит на Национальном стадионе, известном как «Птичье гнездо». Российскую сборную представляют 213 спортсменов. Из-за санкций WADA сборная будет выступать под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Вместо гимна России на соревнованиях будет играть фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика