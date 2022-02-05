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МФЖ призвала власти Европы не использовать СМИ как оружие в политическом кризисе

Алиса Кононенко
03:39 05.02.2022
В организации подчеркнули, что право на свободный и безоговорочный доступ к информации является фундаментальным.
МФЖ призвала власти Европы не использовать СМИ как оружие в политическом кризисе
© Фото: Dwi Anoraganingrum via www.imagowww.imago-images.de Globallookpress
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Международная федерация журналистов (МФЖ) обратилась к властям Европы с призывом не использовать СМИ как оружие в политическом кризисе между Россией и Украиной.

«Международная и Европейская федерация журналистов (IFJ/EFJ) призвали власти не использовать СМИ в качестве политического футбола и соблюдать право на информацию», -  говорится на сайте организации.  

В МФЖ также подчеркнули, что право на свободный и безоговорочный доступ к информации является фундаментальным правом.

Ранее Комиссия по надзору за СМИ в Германии запретила российскому телеканалу RT DE вещание на немецком языке. Такое решение мотивировали отсутствием у канала лицензии.  

При этом в российском МИД подчеркнули, что телеканал осуществлял свою деятельность на основании лицензии на спутниковое вещание в полном соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении, выданной Сербией.  

В ответ на действия Германии власти РФ приняли решение о закрытии в стране корпункта немецкого телеканала Deutsche Welle. 

При этом в МИД РФ подчеркнули, что в случае изменения позиции ФРГ в отношении RT DE, Москва также ответит симметрично.

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