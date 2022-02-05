МФЖ призвала власти Европы не использовать СМИ как оружие в политическом кризисе

Международная федерация журналистов (МФЖ) обратилась к властям Европы с призывом не использовать СМИ как оружие в политическом кризисе между Россией и Украиной.

«Международная и Европейская федерация журналистов (IFJ/EFJ) призвали власти не использовать СМИ в качестве политического футбола и соблюдать право на информацию», - говорится на сайте организации.

В МФЖ также подчеркнули, что право на свободный и безоговорочный доступ к информации является фундаментальным правом.

Ранее Комиссия по надзору за СМИ в Германии запретила российскому телеканалу RT DE вещание на немецком языке. Такое решение мотивировали отсутствием у канала лицензии.

При этом в российском МИД подчеркнули, что телеканал осуществлял свою деятельность на основании лицензии на спутниковое вещание в полном соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении, выданной Сербией.

В ответ на действия Германии власти РФ приняли решение о закрытии в стране корпункта немецкого телеканала Deutsche Welle.

При этом в МИД РФ подчеркнули, что в случае изменения позиции ФРГ в отношении RT DE, Москва также ответит симметрично.