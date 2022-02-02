В МИД РФ рассказали об ответных мерах на запрет вещания RT DE в ФРГ

В министерстве иностранных дел России отреагировали на запрет вещания телеканала RT DE на территории Германии. В ведомстве отметили, что данное решение было принято невзирая на то, что телеканал осуществлял свою деятельность на основании лицензии на спутниковое вещание в полном соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении, выданной Сербией. Причем участницей конвенции является и сама ФРГ.

«Германской стороне неоднократно обозначалась неприемлемость оказания политически обусловленного давления на российского медиаоператора, указывалось на неизбежность встречных мер в случае отказа Берлина от поиска конструктивного решения созданной им же проблемы с “RT DE”», - говорится в сообщении на сайте МИД.

В российском внешнедипломатическом ведомстве также отметили, что намерение Комиссии по лицензированию и надзору Германии стало «недвусмысленным сигналом, что российские озабоченности демонстративно проигнорированы». Как утверждается в заявлении, у России, кроме как принять ответные меры в отношении аккредитованных в РФ немецких СМИ, а также интернет-посредников, безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ, нет другого выхода.

Напомним, что Комиссия по надзору за СМИ в Германии обосновала решение запретить вещать RT DE на немецком языке отсутствием у канала лицензии. Канал со студиями в Москве и Берлине транслировал ток-шоу и документальные фильмы. Вещание велось в Европе, в том числе в государствах с потенциально большой немецкоязычной аудиторией - Германии, Австрии и Швейцарии.