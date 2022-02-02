В стране и мире Телеканалу RT DE запретили вещание в Германии Алексей Курильченко Решение о запрете объяснили отсутствием лицензии. © Фото: Владимир Астапкович. РИА Новости Читайте нас на: Комиссия по надзору за СМИ в Германии запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке. Решение обосновали отсутствием у канала лицензии. «1 февраля 2022 года Комиссия по надзору за средствами массовой информации предъявила претензию и запретила вещание телеканала RT DE в Германии, поскольку отсутствовала требуемая законом о СМИ лицензия. Поэтому вещание телеканала в прямом эфире в Интернете, через мобильное и приложение RT News, а также через спутник необходимо прекратить. Руководство RT DE не может ссылаться на какое-либо другое законное разрешение в соответствии с европейским законодательством», - цитирует ТАСС сообщение регулятора. Вещание RT DE было запущено в декабре прошлого года. Канал со студиями в Москве и Берлине транслировалд ток-шоу и документальные фильмы. Вещание велось в Европе, в том числе в государствах с потенциально большой немецкоязычной аудиторией - Германии, Австрии и Швейцарии. В сентябре YouTube заблокировал канал RT DE без права возврата. Видеохостинг приписывает ему «нарушения внутренних правил сообщества». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика